До 15% месячной нормы осадков может выпасть в Москве 23 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

До 15% месячной нормы осадков может выпасть в столице 23 мая, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, на отдельных территориях города выпадет от 5 до 10 миллиметров осадков. Он отметил, что это очень хорошо.

"С моей точки зрения, хорошо, что в Москве уже выпало больше месячной нормы осадков. Май дождливый и теплый – это залог хорошего урожая. А сейчас в мае и температура примерно на 2,5 градуса выше нормы. Это залог того, что засухи не будет, так как почва пропитана влагой. Поэтому с удовольствием нужно воспринимать эту погоду и эту грозу", – цитирует Вильфанда Агентство "Москва".

Также Вильфанд предупредил, что в Москве из-за сильного ветра могут падать деревья, у которых плохая или неразвитая корневая система, а их ветки могут ломаться.

Град с грозой и порывистым ветром надвигаются на столицу, предупреждают в МЧС РФ. Погода испортится с 14:00 с сохранением до вечера. Начиная с ЗелАО, с дальнейшим распространением на всю территорию города, ожидаются гроза и сильный дождь. Порывы ветра при грозе будут достигать 12–17 метров в секунду.

В таких погодных условиях автомобилистам советуют ездить медленно и осторожно, соблюдая дистанцию. Машины нужно парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Пешеходам следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не прятаться под деревьями.

В ЦОДД призвали автомобилистов к бдительности из-за ожидаемой в столице грозы. Если же москвичи увидят на дорогах последствия стихии в виде упавших знаков или неработающих светофоров, следует позвонить по номеру 3210.

Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду, при грозе возможны порывы до 12–17 метров в секунду. Синоптики также отмечают, что атмосферное давление понизится и составит 740 миллиметров ртутного столба.

Относительная влажность воздуха около 50 процентов. Гидрометцентр ранее объявил 23 мая желтый уровень погодной опасности.