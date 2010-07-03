До 15% месячной нормы осадков может выпасть в Москве 23 мая

До 15% месячной нормы осадков может выпасть в столице 23 мая, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, на отдельных территориях города выпадет от 5 до 10 миллиметров осадков. Он отметил, что это очень хорошо.
"С моей точки зрения, хорошо, что в Москве уже выпало больше месячной нормы осадков. Май дождливый и теплый – это залог хорошего урожая. А сейчас в мае и температура примерно на 2,5 градуса выше нормы. Это залог того, что засухи не будет, так как почва пропитана влагой. Поэтому с удовольствием нужно воспринимать эту погоду и эту грозу", – цитирует Вильфанда Агентство "Москва".
Также Вильфанд предупредил, что в Москве из-за сильного ветра могут падать деревья, у которых плохая или неразвитая корневая система, а их ветки могут ломаться.
Град с грозой и порывистым ветром надвигаются на столицу, предупреждают в МЧС РФ. Погода испортится с 14:00 с сохранением до вечера. Начиная с ЗелАО, с дальнейшим распространением на всю территорию города, ожидаются гроза и сильный дождь. Порывы ветра при грозе будут достигать 12–17 метров в секунду.
В таких погодных условиях автомобилистам советуют ездить медленно и осторожно, соблюдая дистанцию. Машины нужно парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
Пешеходам следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не прятаться под деревьями.
В ЦОДД призвали автомобилистов к бдительности из-за ожидаемой в столице грозы. Если же москвичи увидят на дорогах последствия стихии в виде упавших знаков или неработающих светофоров, следует позвонить по номеру 3210.
Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду, при грозе возможны порывы до 12–17 метров в секунду. Синоптики также отмечают, что атмосферное давление понизится и составит 740 миллиметров ртутного столба.
Относительная влажность воздуха около 50 процентов. Гидрометцентр ранее объявил 23 мая желтый уровень погодной опасности.
Град, гроза и сильный ветер ожидают москвичей 23 мая
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