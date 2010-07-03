Фото: Москва 24/Никита Симонов

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве на 23 мая из-за ветра и грозы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с четверга, 23 мая, в столице резко похолодает. Температура воздуха в городе упадет на несколько градусов и будет ниже климатической нормы.

По словам синоптиков, в некоторые регионы России ночью придут заморозки. Похолодание до 1–3 градусов ниже ноля ожидается в Тверской, Костромской, Ярославской, Ивановской областях.

