Небольшой дождь ожидается в Москве в среду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Переменная облачность, небольшой дождь и до 27 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в среду, 22 мая.

Предстоящим днем погода столичного региона будет обуславливаться теплым сектором циклона, передает портал "Метеоновости". Основные фронтальные разделы заденут своим влиянием северные и северо-восточные областные территории.

Синоптики отмечают, что ветер будет преимущественно юго-западного направления скоростью 3-8 метров в секунду. Среднесуточная температура и содержание кислорода в воздухе выше нормы, влажность невысокая.

Ранее метеорологи рассказали, что в Москву пришло климатическое лето, а текущий май отличается высокой температурой воздуха.