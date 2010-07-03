Воздух в Москве во вторник прогреется до 25 градусов

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Переменная облачность без осадков и до 25 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье во вторник, 21 мая.

Как сообщает портал "Метеоновости", предстоящим днем столичный регион останется под влиянием малоподвижного скандинавского антициклона.

Максимальная температура воздуха достигнет 25 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер скоростью 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 30 процентов.

Ранее синоптики рассказали, что в Москву пришло климатическое лето, а текущий май отличается высокой температурой воздуха.