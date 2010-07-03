Синоптики заявили о приходе в Москву климатического лета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лидия Широнина

В Москву пришло климатическое лето, сообщает портал "Метеоновости".

По словам синоптиков, текущий май отличается высокой температурой воздуха. Из 19 прошедших дней месяца в 11 случаях средняя суточная температура воздуха оказалась выше 15 градусов.

Тот факт, что такая температура удерживается в течение пяти–семи дней подряд, говорит о начале климатического лета, объясняют они. Синоптики отметили, что в этом году климатическое лето пришло в столицу в начале второй декады мая.

Ранее синоптики рассказали о заморозках, которые ожидаются в нескольких регионах России в начале недели. Понижение температуры до минус 1–3 градусов прогнозируется в Тверской, Костромской, Вологодской, Ярославской, Ивановской, Свердловской, Челябинской, Курганской областях, в Пермском крае и в Поволжье.

Сильные дожди с грозами пройдут на Алтае, в Хабаровском крае и Амурской области, в Приморье и в Чечне. А вот на Камчатке, на юге Бурятии, в Архангельской области, на юго-западе Ростовской области, на востоке Оренбургской и в Томской областях, напротив, сохранится высокая пожарная опасность.