Москвичам пообещали летнюю погоду в ближайшие дни

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

В столице погода в первые три дня рабочей недели будет по-летнему жаркой, а с 23 мая начнется похолодание и дожди, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"В течение первой половины недели, а именно понедельник, вторник, среду, температура будет повышаться от июньской к июльской", – приводит слова Вильфанда ТАСС.

В понедельник, 20 мая, в городе воздух прогреется до 21–23 градусов, во вторник потеплеет до 25 градусов. В Московской области температура воздуха составит 20–25 градусов. Будет малооблачно и без осадков. Переменный ветер подует со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 754 миллиметров ртутного столба.

Ночью похолодает до плюс 9–11 градусов в городе, по области – до 6–11 градусов

По словам Вильфанда, среда станет самым теплым днем – в столице ожидается до 27 градусов тепла.

Он отметил, что уже в четверг подуют северные ветра и воздух остынет до обычных значений для мая.