Москвичам пообещали летнюю погоду в ближайшие дни

В столице погода в первые три дня рабочей недели будет по-летнему жаркой, а с 23 мая начнется похолодание и дожди, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
"В течение первой половины недели, а именно понедельник, вторник, среду, температура будет повышаться от июньской к июльской", – приводит слова Вильфанда ТАСС.
В понедельник, 20 мая, в городе воздух прогреется до 21–23 градусов, во вторник потеплеет до 25 градусов. В Московской области температура воздуха составит 20–25 градусов. Будет малооблачно и без осадков. Переменный ветер подует со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 754 миллиметров ртутного столба.
Ночью похолодает до плюс 9–11 градусов в городе, по области – до 6–11 градусов
По словам Вильфанда, среда станет самым теплым днем – в столице ожидается до 27 градусов тепла.
Он отметил, что уже в четверг подуют северные ветра и воздух остынет до обычных значений для мая.
"Утро": низкое атмосферное давление ожидается в Москве 20 мая
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