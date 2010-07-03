Теплая и сухая погода ожидается в Москве в понедельник

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Комфортная теплая погода ожидается в Москве в понедельник, 20 мая, сообщается на сайте Гидрометцентра.

В Москве воздух прогреется до 21-23 градусов, по области – до 20-25 градусов. Будет малооблачно и без осадков. Переменный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.

Ночью похолодает до плюс 9-11 градусов в городе, по области – до 6-11 градусов. Ветер южный 5-10 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что в первую половину предстоящей недели в столице будет светить солнце, но уже в четверг и пятницу могут пойти дожди. Дневная температура воздуха также изменится. Согласно прогнозам, к пятнице похолодает до 15-18 градусов.