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07:10

Теплая и сухая погода ожидается в Москве в понедельник

общество погода

07:10

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Комфортная теплая погода ожидается в Москве в понедельник, 20 мая, сообщается на сайте Гидрометцентра.

В Москве воздух прогреется до 21-23 градусов, по области – до 20-25 градусов. Будет малооблачно и без осадков. Переменный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.

Ночью похолодает до плюс 9-11 градусов в городе, по области – до 6-11 градусов. Ветер южный 5-10 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что в первую половину предстоящей недели в столице будет светить солнце, но уже в четверг и пятницу могут пойти дожди. Дневная температура воздуха также изменится. Согласно прогнозам, к пятнице похолодает до 15-18 градусов.

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