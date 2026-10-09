09 октября, 23:28Транспорт
Аэропорт Внуково возобновил работу
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Столичный аэропорт Внуково вновь открыт на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
На момент публикации аэропорт восстанавливает график полетов и возвращается к штатному режиму работы.
Ограничения на прием и отправку авиарейсов были введены во Внуково вечером 9 октября. В Росавиации отметили, что данные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Кроме того, такие же меры вводились и в Шереметьево. Однако спустя некоторое время ограничения в данном аэропорту также отменили.
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