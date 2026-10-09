Аэропорт Внуково возобновил работу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичный аэропорт Внуково вновь открыт на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

На момент публикации аэропорт восстанавливает график полетов и возвращается к штатному режиму работы.

Ограничения на прием и отправку авиарейсов были введены во Внуково вечером 9 октября. В Росавиации отметили, что данные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Кроме того, такие же меры вводились и в Шереметьево. Однако спустя некоторое время ограничения в данном аэропорту также отменили.