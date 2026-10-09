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09 октября, 04:19

Происшествия

В Эквадоре самолет сошел со взлетно-посадочной полосы и перевернулся

Фото: телеграм-канал SHOT

Самолет, нанятый Центральным банком Эквадора для перевозки ценностей, совершил чрезвычайную посадку, сошел со взлетно-посадочной полосы и перевернулся. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ЦБ страны.

Судя по кадрам, опубликованным в социальных сетях, самолет Cessna после выезда за пределы взлетно-посадочной полосы упал с возвышенности. В Центральном банке утверждают, что безопасность груза была обеспечена.

Ранее два человека погибли при крушении небольшого самолета недалеко от аэропорта Петалума в американском штате Калифорния. Самолет разбился вскоре после взлета из муниципального аэропорта Петалума.

Еще один инцидент произошел в Индии, где самолет авиакомпании IndiGo, следовавший из Патны в Лакхнау, подвергся удару молнии при подлете к аэропорту назначения. В результате удара был поврежден носовой обтекатель воздушного судна, который защищает погодный радар.

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