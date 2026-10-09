Собянин рассказал о работе столичных поисково-спасательных станций на воде

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Старейшая поисково-спасательная станция Москвы "Царицыно" отмечает в этом году 145-летие. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Станция открылась 25 июля 1881 года в музее-заповеднике "Царицыно". За время работы она не раз меняла место на берегах пруда, пока не расположилась в историческом "Домике смотрителя Царицынской плотины". Здание отремонтировали и приспособили под нужды спасателей во время комплексной реставрации парка усадьбы.

Вместе с "Царицыно" юбилеи в этом году отмечают еще четыре станции. В частности, "Серебряный Бор" – единственная в городе станция, сохранившая почти первозданный облик с 1901 года. Там собрана коллекция архивных документов, фотографий, водно-спасательной атрибутики, плакатов, наград, водолазного снаряжения и оборудования прошлого века.

Станция "Кожухово" открылась на берегу Москвы-реки 90 лет назад. Она неоднократно признавалась лучшим подразделением Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах.

В свою очередь, спасатели "Академической" 70 лет следят за безопасностью отдыхающих на Большом Садовом пруду – одном из самых больших в Москве. У них есть скоростной катер, надувная моторная и гребная лодки, а зимой – судно на воздушной подушке.

Между тем "Троицкая" уже 10 лет обеспечивает безопасность жителей ТиНАО. Именно там впервые начали применять подвижные спасательные посты на базе автомобилей повышенной проходимости, оснащенные спасательным и водолазным оборудованием для длительной автономной работы.

Ранее Собянин рассказал о 30-летии Московской поисково-спасательной службы на водных объектах. В настоящее время безопасность на столичных водоемах обеспечивают 26 поисково-спасательных станций. Круглосуточно дежурят свыше 80 специалистов, включая водолазов. Под контролем находится 100% береговой линии Москвы-реки и Химкинского водохранилища.

