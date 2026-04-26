Собянин рассказал о работе Московской поисково-спасательной службы

Московской поисково-спасательной службе на водных объектах исполнилось 30 лет. Первые городские спасатели на воде появились более 150 лет назад, а служба спасения в ее современном виде – в 1996-м, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

В настоящее время безопасность на столичных водоемах обеспечивают 26 поисково-спасательных станций. Круглосуточно дежурят свыше 80 специалистов, включая водолазов – в жару и оттепель их число может увеличиваться до 120, отметил мэр.

По словам градоначальника, под контролем находится 100% береговой линии Москвы-реки и Химкинского водохранилища. Спасатели оснащены подводными телеуправляемыми аппаратами, гидроциклами, судами на воздушной подушке, многоцелевым пожарно-спасательным судном "Полковник Чернышев" и другим оборудованием. Более того, в работе специалисты используют БПЛА, чтобы мониторить акватории и искать людей.

За последние годы в столице обновлены 11 станций и построены 2 новые. В планах возвести еще одну в ТиНАО. Спасатели на регулярной основе проходят профподготовку, в том числе на базе специализированного учебно-методического центра, рассказал Собянин.



"Профессионализм спасателей, грамотно выстроенные рабочие процессы, современная инфраструктура и оборудование – все это помогло существенно снизить количество происшествий на водных объектах столицы", – подчеркнул глава города.

Ранее сообщалось, что за первый квартал 2026 года экипажи Московского авиационного центра (МАЦ) спасли 136 человек. В частности, с января по март специалисты смогли доставить в больницы 22 пострадавших при ЧП, а также соматических пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.