МВД назвало правила поведения во время СМС-атаки

Во время СМС-атаки нельзя паниковать. Об этом ТАСС заявили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

СМС-атака, или СМС-бомбинг – это целенаправленная кибератака, при которой на телефонный номер жертвы поступает большое количество сообщений за короткий промежуток времени. Это может стать причиной потенциальной утечки личной информации, а также потерь денег.

В МВД уточнили, что атака, как правило, длится недолго, поэтому важно действовать правильно, спокойно и рассудительно. В частности, нельзя переходить по ссылкам из СМС и нажимать на подозрительные кнопки, сообщать СМС-коды и персональные данные, вступать в переговоры с мошенниками и договариваться с ними о прекращении спама.

В ведомстве рекомендовали заблокировать каждый номер, с которого осуществляется СМС-бомбинг. Это не остановит атаку полностью, но немного упорядочит ее поток.

Кроме того, правоохранители посоветовали включить режим "Не беспокоить" на телефоне, обратиться к оператору мобильной связи с просьбой ограничить входящие с коротких номеров, заблокировать спам-рассылки или временно ограничить прием сообщений и звонков. Также рекомендуется позвонить в службу поддержки банков и выяснить, была ли операция, которую сам человек не совершал.

В случае поступления провокационного перевода через Систему быстрых платежей (СБП) не следует возвращать средства самостоятельно. Необходимо связаться со службой поддержки банка и рассказать о поступлении подозрительного платежа, после чего кредитная организация проведет проверку и снимет блокировку после подтверждения непричастности клиента.

При возможности, добавили в МВД, следует ограничить или отключить прием переводов по СБП от незнакомых отправителей и установить лимит на входящие переводы.

Ранее сообщалось, что в России участились случаи мошенничества с якобы ошибочными переводами на карту. Депутат Госдумы Каплан Панеш уточнил, что обычно аферисты просят вернуть средства не на ту карту, с которой они пришли, а на другую. В этом случае нельзя возвращать деньги самостоятельно, так как человек может направить средства на счета, связанные с запрещенными в РФ организациями.