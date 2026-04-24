24 апреля, 08:40

Безопасность

В ГД предупредили об участившейся схеме мошенников с "ошибочным" переводом

В России участились случаи мошенничества с якобы ошибочными переводами на карту. Об этом рассказал зампредседателя комитета ГД по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Он напомнил, что обычно злоумышленники просят перевести средства не на ту карту, с которой они пришли, а на другие реквизиты. В этих обстоятельствах ни в коем случае нельзя возвращать деньги самостоятельно, а также тратить поступившие средства.

"Если гражданин выполняет это требование, он фактически может направить деньги на счета, связанные с запрещенными в РФ организациями, а также становится соучастником вывода похищенных у третьих лиц средств", – приводит слова Панеша ТАСС.

Депутат добавил, что после такого перевода может произойти блокировка карты, а сам человек рискует быть привлеченным к уголовной ответственности.

В случае поступления такого перевода нужно зайти в приложение банка и убедиться, что деньги действительно поступили. После необходимо обратиться в банк через официальный номер или приложение, так как только банк может вернуть средства по правилам.

Кроме того, если есть подозрения, что это мошенничество, нужно обращаться в полицию. Также следует сохранять всю историю переписки и номера телефонов, с которых поступают звонки.

Ранее сообщалось, что Минцифры разработало механизм возврата денег пострадавшим от телефонных аферистов. Предполагается, что возвращать средства будут операторы связи и банки. Однако пострадавшему нужно будет доказать, что кража произошла после звонка или СМС мошенника, а оператор связи или банк не смогли предотвратить подозрительную операцию.

Мошенники в РФ стали подделывать сайты магазинов с товарами для дачников

Читайте также


Что будет с ценами на услуги такси в 2026 году?

Поездки могут подорожать почти на треть к концу 2026 года

На подорожание услуг влияет новое законодательство и дефицит водителей

Читать
закрыть

Почему в мире существенно падает рождаемость?

Главный фактор – неполное замещение поколений

Демографический кризис проявляется и в уменьшении количества зарегистрированных браков

Читать
закрыть

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

Как подготовиться к длительному забегу?

Разминка длительностью 15–20 минут крайне важна перед долгими соревнованиями

В качестве обуви обязательно должны быть беговые кроссовки

Читать
закрыть

Какие домашние устройства помогут аллергикам в сезон цветения?

Одним из самых эффективных домашних решений остаются очистители воздуха

Важна уборка помещения пылесосом

Читать
закрыть

Почему российские мужчины уходят в декрет?

Это связано с тем, что у мамы более развивающаяся карьера или высокая зарплата

В обществе нормально реагируют на то, что отец идет в декрет

Читать
закрыть

Как сделать ссоры полезными для отношений?

Через проявление гнева люди могут выстроить глубокую эмоциональную связь

Помогают ситуации, где партнеры обсуждают проблему, говоря без попыток унижения

Читать
закрыть

