В ГД предупредили об участившейся схеме мошенников с "ошибочным" переводом

В России участились случаи мошенничества с якобы ошибочными переводами на карту. Об этом рассказал зампредседателя комитета ГД по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Он напомнил, что обычно злоумышленники просят перевести средства не на ту карту, с которой они пришли, а на другие реквизиты. В этих обстоятельствах ни в коем случае нельзя возвращать деньги самостоятельно, а также тратить поступившие средства.

"Если гражданин выполняет это требование, он фактически может направить деньги на счета, связанные с запрещенными в РФ организациями, а также становится соучастником вывода похищенных у третьих лиц средств", – приводит слова Панеша ТАСС.

Депутат добавил, что после такого перевода может произойти блокировка карты, а сам человек рискует быть привлеченным к уголовной ответственности.

В случае поступления такого перевода нужно зайти в приложение банка и убедиться, что деньги действительно поступили. После необходимо обратиться в банк через официальный номер или приложение, так как только банк может вернуть средства по правилам.

Кроме того, если есть подозрения, что это мошенничество, нужно обращаться в полицию. Также следует сохранять всю историю переписки и номера телефонов, с которых поступают звонки.

Ранее сообщалось, что Минцифры разработало механизм возврата денег пострадавшим от телефонных аферистов. Предполагается, что возвращать средства будут операторы связи и банки. Однако пострадавшему нужно будет доказать, что кража произошла после звонка или СМС мошенника, а оператор связи или банк не смогли предотвратить подозрительную операцию.