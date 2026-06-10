Жительница Великого Новгорода уехала с места ДТП в роддом и лишилась прав

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В Великом Новгороде женщина уехала с места аварии в роддом и лишилась водительских прав, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

В конце октября 2025 года она ехала по трассе в сторону областного центра, однако в какой-то момент ей стало плохо – она перестала понимать дорожную обстановку, в глазах потемнело, поэтому она самопроизвольно нажала на газ. В итоге женщина не справилась с управлением и врезалась в тросовое ограждение.

Вместо того чтобы вызвать ГИБДД, она вместе с сожителем уехала на такси в роддом на плановую госпитализацию. Полицейские обнаружили автомобиль после звонка очевидца.

Во время суда женщина признала, что находилась за рулем, однако объяснила, что уехала, поскольку нуждалась в госпитализации. Это подтвердили медицинские документы – виновница аварии была в стационаре и родила через два дня.

Суд указал, что независимо от ситуации водитель обязан либо сразу уведомить полицию о ДТП, либо вернуться на место происшествия после получения медпомощи. Женщину признали виновной по статье "Оставление водителем в нарушение ПДД места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся" и лишили водительских прав на год.

Ранее 50-летний мужчина в Сахалинской области заявил в полицию о том, что его автомобиль угнали. Похожее по описанию транспортное средство обнаружили, машину хотели остановить, но угонщик попытался скрыться. Оказалось, что за рулем находился пьяный 17-летний подросток, которого уже привлекали за управление автомобилем в нетрезвом виде.

