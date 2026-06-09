17-летняя девушка погибла в ДТП в подмосковной Шатуре

Фото: МАХ/"Подмосковная полиция"

17-летняя девушка погибла в результате ДТП в муниципальном округе Шатура. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

Авария произошла вечером 8 июня на 5-м километре трассы Кривандино – Рошаль – Мишеронский. Предварительно, 17-летний подросток без водительских прав за рулем автомобиля Changan не справился с управлением и вылетел в кювет, машина опрокинулась и въехала в дерево.

В результате погибла пассажирка, еще двое подростков 15 и 13 лет были госпитализированы с различными травмами. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.

Ранее автомобиль сбил пешехода на Каширском шоссе на юге Москвы. ДТП произошло в районе дома 61. Водитель автомобиля Volvo совершил наезд на пешехода, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте.

Еще одна авария произошла на Новокуркинском шоссе Москвы. По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi при развороте не убедился в безопасности маневра и столкнулся с мотоциклом – в результате мотоциклист скончался.