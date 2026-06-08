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08 июня, 18:34

Происшествия

Два человека погибли при столкновении четырех грузовиков в Рязанской области

Фото: depositphotos/svedoliver

Четыре грузовых автомобиля столкнулись на 278-м километре трассы Р-22 "Каспий" в Рязанской области. В результате аварии погибли два человека, сообщила пресс-служба регионального управления МВД РФ.

По данным ведомства, ДТП произошло в Скопинском округе. Жертвами аварии стали два водителя.

В настоящее время на месте происшествия работают ГАИ, следователи и оперативники. Они устанавливают все обстоятельства ДТП.

Ранее один человек погиб в результате ДТП на Бесединском шоссе в Москве. Водитель ВАЗ столкнулся с двумя автомобилями в попутном направлении и с еще одним автомобилем – во встречном.

В результате водитель отечественного авто скончался, а его пассажир был доставлен в больницу с различными травмами.

Две грузовые машины столкнулись на 47-м километре МКАД

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