Forbes: Минцифры разработало механизм возврата денег пострадавшим от телефонных мошенников

Минцифры разработало механизм возврата денег пострадавшим от телефонных мошенников

Минцифры разработало механизм возврата денег пострадавшим от телефонных аферистов, передает Forbes со ссылкой на обновленный пакет поправок к законопроекту по борьбе с мошенниками, направленный министерством главе комитета ГД по информполитике Сергею Боярскому.

Предполагается, что возвращать средства будут операторы связи и банки. Чтобы получить возврат, пострадавшему нужно будет доказать, что кража произошла после звонка или СМС мошенника, а оператор связи или банк не смогли предотвратить подозрительную операцию.

Согласно поправкам, пострадавший сможет подать заявление на возврат через "Госуслуги" в систему ГИС "Антифрод". Вернуть украденные деньги можно будет при условии, что клиент обратился за помощью в течение 10 рабочих дней и по факту хищения было возбуждено уголовное дело.

Также банки предлагается обязать отказывать в переводах, если у финансовой организации будет информация о воздействии вредоносного программного обеспечения на устройство клиента. В этом случае клиенту или его представителю нужно будет лично подтвердить перевод.

Если операцию совершили без согласия клиента банка, то организация должна будет вернуть ему средства в течение 30 дней с момента обращения. При этом пострадавший должен будет представить постановление о возбуждении уголовного дела.

Ожидается, что основная часть нововведений в рамках законопроекта должна вступить в силу с 1 марта 2027 года, а полная реализация законодательной инициативы намечена на начало 2028 года.

Ранее в России предложили внедрить "красную кнопку" на портале "Госуслуги", с помощью которой пользователи смогут оперативно сообщать о случаях мошенничества. Отмечалось, что написание заявления или обращение куда-либо отнимает время, которое идет на пользу злоумышленникам, а нажатие кнопки, в свою очередь, позволит мгновенно оповестить всех участников процесса, включая банки и операторов связи, о действиях аферистов.

