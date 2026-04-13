Forbes: Минцифры разработало механизм возврата денег пострадавшим от телефонных мошенников

Минцифры разработало механизм возврата денег пострадавшим от телефонных аферистов, передает Forbes со ссылкой на обновленный пакет поправок к законопроекту по борьбе с мошенниками, направленный министерством главе комитета ГД по информполитике Сергею Боярскому.

Предполагается, что возвращать средства будут операторы связи и банки. Чтобы получить возврат, пострадавшему нужно будет доказать, что кража произошла после звонка или СМС мошенника, а оператор связи или банк не смогли предотвратить подозрительную операцию.

Согласно поправкам, пострадавший сможет подать заявление на возврат через "Госуслуги" в систему ГИС "Антифрод". Вернуть украденные деньги можно будет при условии, что клиент обратился за помощью в течение 10 рабочих дней и по факту хищения было возбуждено уголовное дело.

Также банки предлагается обязать отказывать в переводах, если у финансовой организации будет информация о воздействии вредоносного программного обеспечения на устройство клиента. В этом случае клиенту или его представителю нужно будет лично подтвердить перевод.

Если операцию совершили без согласия клиента банка, то организация должна будет вернуть ему средства в течение 30 дней с момента обращения. При этом пострадавший должен будет представить постановление о возбуждении уголовного дела.

Ожидается, что основная часть нововведений в рамках законопроекта должна вступить в силу с 1 марта 2027 года, а полная реализация законодательной инициативы намечена на начало 2028 года.

Ранее в России предложили внедрить "красную кнопку" на портале "Госуслуги", с помощью которой пользователи смогут оперативно сообщать о случаях мошенничества. Отмечалось, что написание заявления или обращение куда-либо отнимает время, которое идет на пользу злоумышленникам, а нажатие кнопки, в свою очередь, позволит мгновенно оповестить всех участников процесса, включая банки и операторов связи, о действиях аферистов.

