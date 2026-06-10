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10 июня, 08:57

Экономика

В РФ заявили об отсутствии перебоев с поставками фруктов из стран Ближнего Востока

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Перебоев с поставками в Россию овощей и фруктов из стран Ближнего Востока не наблюдается. Об этом в беседе с ТАСС рассказал руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

"Поставки подкарантинной продукции из стран Ближнего Востока остаются на стабильном уровне. Волноваться, что какая-то плодовоовощная продукция не дойдет до нас, не стоит", – сказал глава ведомства.

Данкверт отметил, что на фоне конфликта на Ближнем Востоке произошло снижение экспорта мясной продукции с 45 тысяч до 22,4 тысячи тонн по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Однако данное снижение было прогнозируемым.

"При этом у нас произошла переориентация поставок на другие направления – например, в страны ЕАЭС, Азии и Африки", – добавил он.

Ранее в Индонезии заявили о готовности нарастить поставки манго в Россию, так как цены на индийский, в частности, премиальные сорта Alphonso и Kesar, выросли на фоне ситуации вокруг Ирана. При этом Индонезия ежегодно выращивает миллионы тонн манго, часть которого экспортируется в страны Азии, Ближнего Востока и других регионов.

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