The Scottish Sun: подросток в Бразилии случайно застрелил сестру из ружья

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В сельском муниципалитете Паван в Бразилии подросток случайно застрелил сестру из родительского ружья. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на The Scottish Sun.

Погибшей оказалась 6-летняя Изадора Фернандес Перейра дос Сантос. Она получила огнестрельное ранение в голову и скончалась на месте. Изначально мать детей утверждала, что ружье хранилось на шкафу, однако мальчик нашел его на кровати родителей.

Во время обыска полиция нашла в доме несколько единиц огнестрельного оружия и сопутствующих материалов. Следователи пришли к выводу, что семья хранила опасные предметы с грубыми нарушениями правил безопасности. Правоохранители задержали мать погибшей, а отчим успел скрыться и в данный момент находится в розыске, рассказали журналисты.

Ранее в Таиланде 13-летняя девочка призналась в убийстве 7-летней сестры после ссоры из-за мобильного телефона. По ее словам, вместе с 17-летним дядей они надели сестре на голову мешок из-под удобрений и притворились, что душат. Когда мешок сняли, ребенок уже не подавал признаков жизни.