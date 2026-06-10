График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июня, 09:13

Происшествия
Главная / Новости /

The Scottish Sun: подросток в Бразилии случайно застрелил сестру из ружья

В Бразилии подросток случайно застрелил сестру из ружья

Фото: 123RF.com/sidneydealmeida

В сельском муниципалитете Паван в Бразилии подросток случайно застрелил сестру из родительского ружья. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на The Scottish Sun.

Погибшей оказалась 6-летняя Изадора Фернандес Перейра дос Сантос. Она получила огнестрельное ранение в голову и скончалась на месте. Изначально мать детей утверждала, что ружье хранилось на шкафу, однако мальчик нашел его на кровати родителей.

Во время обыска полиция нашла в доме несколько единиц огнестрельного оружия и сопутствующих материалов. Следователи пришли к выводу, что семья хранила опасные предметы с грубыми нарушениями правил безопасности. Правоохранители задержали мать погибшей, а отчим успел скрыться и в данный момент находится в розыске, рассказали журналисты.

Ранее в Таиланде 13-летняя девочка призналась в убийстве 7-летней сестры после ссоры из-за мобильного телефона. По ее словам, вместе с 17-летним дядей они надели сестре на голову мешок из-под удобрений и притворились, что душат. Когда мешок сняли, ребенок уже не подавал признаков жизни.

Читайте также


происшествияза рубежом

Стоит ли ждать разблокировки западных сервисов в РФ?

Финальные согласования с представителями корпорации состоялись в начале июня

Читать
закрыть

Нужно ли менять льготные ставки по семейной ипотеке на частичное погашение?

Прямое софинансирование могло бы помочь в вопросе расширения жилплощади

Читать
закрыть

Зачем меняются правила авторизации на российских сайтах?

Поскольку почта имеет персональные данные, они могут утечь куда-либо за рубеж

Читать
закрыть

Как бороться со спросом на препарат от болезни Паркинсона среди детей?

Эксперты уверены: нужно ужесточить рецептурный отпуск

Читать
закрыть

В каких парках Москвы можно заключить брак летом 2026 года?

Одной из площадок стал отреставрированный восточный флигель усадьбы Воронцово

В музее-заповеднике "Коломенское" до 2026 года планируют пожениться порядка 1 000 пар

Читать
закрыть

Зачем в еду стали добавлять личинки мух?

В итоговом продукте содержится до 60% белка

Читать
закрыть

Чем может обернуться частое употребление мороженого?

Лакомство может вызвать тяжесть в желудке и метеоризм

Ежедневное употребление мороженого увеличит нагрузку на пищеварение и поджелудочную железу

Читать
закрыть

Почему риск воспаления сухожилия увеличивается на отдыхе?

Причиной недуга становятся чрезмерные нагрузки из-за слишком долгих прогулок на отдыхе

Человек в течение года не занимается спортом, ведет малоактивный образ жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика