Собянин сообщил о 44-м вражеском БПЛА, сбитом на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО Минобороны ликвидировали беспилотник, летевший на Москву в среду, 10 июня. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Градоначальник добавил, что в настоящее время на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Атака вражеских БПЛА на столичный регион началась 8 июня. С того времени на подлете к столице уничтожено уже 44 дрона.

На этом фоне столичный аэропорт Домодедово объявил о переходе на прием и выпуск рейсов по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупреждали о возможных изменениях в расписании.

