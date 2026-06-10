10 июня, 12:54Мэр Москвы
Собянин сообщил о 44-м вражеском БПЛА, сбитом на подлете к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы ПВО Минобороны ликвидировали беспилотник, летевший на Москву в среду, 10 июня. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.
Градоначальник добавил, что в настоящее время на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Атака вражеских БПЛА на столичный регион началась 8 июня. С того времени на подлете к столице уничтожено уже 44 дрона.
На этом фоне столичный аэропорт Домодедово объявил о переходе на прием и выпуск рейсов по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупреждали о возможных изменениях в расписании.