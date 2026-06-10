103-летняя жительница США назвала любовь к маме причиной своего долголетия

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Жительница американского штата Небраска Клара Морис, отметившая 103-й день рождения, назвала любовь к маме и хорошее питание причинами своего долголетия. Ее слова передает KCAU-TV.

"Слушайтесь маму и съедайте все, что у вас на тарелке", – посоветовала американка.

Морис родилась 5 июня 1923 года. Ее детство прошло на родительской ферме. По словам пожилой женщины, ее лучшие воспоминания связаны с жизнью на холмах.

В честь дня рождения Морис прокатилась с родственниками и друзьями на лимузине по городу Саут-Су-Сити. Праздничную процессию сопровождали пожарные автомобили.

Ранее международная группа исследователей создала уникальные "часы старения". Инструмент по результатам анализа активности нескольких тысяч генов определяет возраст и предсказывает ожидаемую продолжительность жизни и риск хронических заболеваний.

Завотделом взаимодействия вирусов с клеткой НИИ ФХБ имени А. Н. Белозерского МГУ и один из авторов разработки Сергей Дмитриев подчеркнул, что часы tAge уже сейчас могут помочь в поиске лекарств, замедляющих старение.