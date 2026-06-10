Английский футболист Райт окрестил ЧМ-2026 "чемпионатом мира хаоса"

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Экс-игрок сборной Англии Иан Райт высказался о грядущем чемпионате мира по футболу. Спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) видео, в котором назвал мундиаль "чемпионатом мира хаоса".

"Это чемпионат мира хаоса. Кто бы ни выиграл этот чемпионат мира, ему придется пройти через серьезный хаос, чтобы добиться этого. Мне жаль американских болельщиков, им должно быть стыдно от всего происходящего", – сказал он.

Райт также перечислил главные организационные недостатки ЧМ-2026. Во-первых, он указал на дорогие билеты, жилье и проезд. Во-вторых, подчеркнул, что у ряда игроков, судей, официальных лиц, журналистов, болельщиков возникли проблемы с въездом.

"Так ли ведут себя хозяева самого грандиозного турнира в мире? Это ли дух футбола?" – задался вопросом спортсмен.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по и 19 июля 2026 года на территории США, Мексики и Канады.

Недавно споры вызвал запрет Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA) проносить на матчи пластиковые бутылки, даже если они пустые. После критики организация дала фанатам разрешение брать с собой на стадион одну мягкую пластиковую емкость с водой во время ЧМ-2026.