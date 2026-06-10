График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июня, 12:09

Спорт

Английский футболист Райт окрестил ЧМ-2026 "чемпионатом мира хаоса"

Фото: ТАСС/EPA/NEIL HALL

Экс-игрок сборной Англии Иан Райт высказался о грядущем чемпионате мира по футболу. Спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) видео, в котором назвал мундиаль "чемпионатом мира хаоса".

"Это чемпионат мира хаоса. Кто бы ни выиграл этот чемпионат мира, ему придется пройти через серьезный хаос, чтобы добиться этого. Мне жаль американских болельщиков, им должно быть стыдно от всего происходящего", – сказал он.

Райт также перечислил главные организационные недостатки ЧМ-2026. Во-первых, он указал на дорогие билеты, жилье и проезд. Во-вторых, подчеркнул, что у ряда игроков, судей, официальных лиц, журналистов, болельщиков возникли проблемы с въездом.

"Так ли ведут себя хозяева самого грандиозного турнира в мире? Это ли дух футбола?" – задался вопросом спортсмен.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по и 19 июля 2026 года на территории США, Мексики и Канады.

Недавно споры вызвал запрет Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA) проносить на матчи пластиковые бутылки, даже если они пустые. После критики организация дала фанатам разрешение брать с собой на стадион одну мягкую пластиковую емкость с водой во время ЧМ-2026.

Читайте также


спорт

Стоит ли ждать разблокировки западных сервисов в РФ?

Финальные согласования с представителями корпорации состоялись в начале июня

Читать
закрыть

Нужно ли менять льготные ставки по семейной ипотеке на частичное погашение?

Прямое софинансирование могло бы помочь в вопросе расширения жилплощади

Читать
закрыть

Зачем меняются правила авторизации на российских сайтах?

Поскольку почта имеет персональные данные, они могут утечь куда-либо за рубеж

Читать
закрыть

Как бороться со спросом на препарат от болезни Паркинсона среди детей?

Эксперты уверены: нужно ужесточить рецептурный отпуск

Читать
закрыть

В каких парках Москвы можно заключить брак летом 2026 года?

Одной из площадок стал отреставрированный восточный флигель усадьбы Воронцово

В музее-заповеднике "Коломенское" до 2026 года планируют пожениться порядка 1 000 пар

Читать
закрыть

Зачем в еду стали добавлять личинки мух?

В итоговом продукте содержится до 60% белка

Читать
закрыть

Чем может обернуться частое употребление мороженого?

Лакомство может вызвать тяжесть в желудке и метеоризм

Ежедневное употребление мороженого увеличит нагрузку на пищеварение и поджелудочную железу

Читать
закрыть

Почему риск воспаления сухожилия увеличивается на отдыхе?

Причиной недуга становятся чрезмерные нагрузки из-за слишком долгих прогулок на отдыхе

Человек в течение года не занимается спортом, ведет малоактивный образ жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика