Полиция задержала петербуржца, спалившего 6 машин в качестве мести за сбитого кота

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Полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, который в январе спалил 6 машин в отместку за сбитого во дворе кота. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ в телеграм-канале.

Инцидент произошел 11 января на Дунайском проспекте, дом 7. По данным ведомства, подозреваемый поджег минивэн Hyundai, водитель которого сбил его кота, гулявшего во дворе.

Огонь быстро распространился на соседние машины, в результате чего 5 автомобилей полностью выгорели, еще 1 получил повреждения. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества.

В понедельник, 8 июня, сотрудники уголовного розыска Московского района задержали подозреваемого – 66-летнего неработающего местного жителя, проживающего по тому же адресу на Дунайском проспекте. Мужчина признал, что мотивом преступления стала месть.

Ранее двое мужчин в Санкт-Петербурге решили вспомнить детство и поджечь тополиный пух во дворе. Однако пламя вышло из-под контроля и перекинулось на припаркованный автомобиль. Машина частично выгорела. Правоохранители составили административный протокол о мелком хулиганстве.