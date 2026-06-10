Силы ПВО за сутки сбили 4 крылатые ракеты "Фламинго" и 766 беспилотников

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

За сутки средства ПВО уничтожили 4 крылатые ракеты ВСУ "Фламинго", сообщили в Минобороны России.

Помимо этого, было сбито 14 управляемых авиационных бомб и 766 беспилотников самолетного типа.

Ранее из-за атак ВСУ на энергосистему Запорожской области был поврежден ряд энергетических объектов, из-за чего в регионе наблюдается частичное отключение электроснабжения.

В МИД РФ также сообщили, что при ударах украинских военных за неделю погибли 43 россиянина. Ранения получили 234 человека, включая 18 детей. Наибольшее количество пострадавших – в Белгородской, Брянской, Запорожской, Херсонской областях, а также в ДНР.

