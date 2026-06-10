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10 июня, 11:39

Город

Горячее водоснабжение восстановлено более чем в 18,2 тыс зданий в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства возобновили горячее водоснабжение после гидравлических испытаний в более чем 18,2 тысячи зданий столицы, включая 8,3 тысячи жилых домов. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"На тепловых сетях проводим гидравлические испытания, во время которых в соответствии с ранее утвержденным графиком отключаем горячее водоснабжение", – напомнил заммэра.

По словам Бирюкова, испытания необходимы в рамках подготовки к новому отопительному сезону. Специалисты по очереди выводят из эксплуатацию участки трубопроводов, а затем повышают в них давление для проверки состояния. Это позволяет выявить ненадежные трубы и отремонтировать их заранее.

В общей сложности будут проверены более 19 тысяч километров тепловых сетей. К новому отопительному сезону в столице подготовят более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов.

С начала года в столице провели свыше 1,4 миллиона анализов качества воды. Специалисты оценивают воду по 200 биологическим и физико-химическим показателям. При этом они проверяют ее качество на всем пути движения – на водоисточнике, станциях водоподготовки и в распределительной сети. Каждый год столица потребляет почти 3 миллиона кубометров воды.

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