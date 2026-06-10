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10 июня, 11:19

Город

Свыше 1,4 млн анализов качества воды провели в Москве с начала года

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

Свыше 1,4 миллиона анализов качества воды провели в Москве с начала года. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

По словам заммэра Петра Бирюкова, специалисты оценивают воду по 200 биологическим и физико-химическим показателям. При этом на ее качество они смотрят на всем пути движения – на водоисточнике, станциях водоподготовки и в распределительной сети.

Вице-мэр напомнил, что каждый год столица потребляет почти 3 миллиона кубометров воды. В городе проложено около 13 тысяч километров водопроводных сетей. Эту большую систему важно постоянно контролировать и корректировать.

Самые важные показатели измеряются непрерывно с помощью особых приборов. Они направляют данные в единую информационную систему, где в случае необходимости специалисты могут изменить режимы очистки.

Также качество воды помогают оценивать более 600 приборов автоматического контроля. Результаты поступают в систему столичного социально-гигиенического мониторинга.

Ранее стало известно, что специалисты построили и модернизировали 120 километров сетей водоснабжения и более 85 километров канализации в Москве. Работы проходили во всех административных округах города. Во время ремонта и капремонта коммуникаций применяли новейшие технологии и оборудование.

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