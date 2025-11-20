Свыше 205 км водопроводных и канализационных сетей обновлены в Москве

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Столичные специалисты построили и реконструировали 120 километров сетей водоснабжения и свыше 85 километров канализации в текущем году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"На сегодняшний день Москва занимает лидирующие позиции среди других регионов по обновлению инженерных коммуникаций. Проводимая планомерная работа позволяет в полной мере обеспечить безопасность и надежность эксплуатации сетей", – цитирует его пресс-служба комплекса городского хозяйства.

По словам заммэра, работы прошли во всех административных округах Москвы. Во время ремонта и капремонта коммуникаций применяли только современные технологии и оборудование.

Уточняется, что сети, которые нуждаются в обновлении, выявляют при помощи теледиагностики. Только после осмотра внутреннего состояния трубопровода принимается решение о необходимости ремонта.

Кроме того, более 90% работ выполняется с использованием бестраншейных технологий. Среди них – протяжка нового трубопровода в уже существующей трубе, восстановление трубопровода полимерными рукавами, горизонтально-направленное бурение.

Устаревшие трубы меняются на новые российского производства. При этом технологии позволяют минимизировать дискомфорт для жителей, а закольцованность системы центрального водоснабжения дает возможность обеспечить проведение всех видов работ без отключения абонентов.

Ранее стало известно, что коммуникационным коллекторам Москвы исполнилось 85 лет. Первый из них появился в 1940 году. С 2010 года сеть расширилась. С того времени построили около 300 километров новых коллекторов, внедрили современные системы мониторинга и автоматического пожаротушения.

