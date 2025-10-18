Собянин рассказал о развитии сети коммуникационных коллекторов Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Коммуникационным коллекторам Москвы исполнилось 85 лет. Первый из них появился еще в 1940 году, сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

"Сегодня это крупнейшая сеть подземных инженерных сооружений протяженностью 819 километров – как от Москвы до Казани. В коллекторах проложены водопровод и теплосеть, силовые кабельные линии и электрические кабели и линии связи. По сути, это подземный город, который защищает важнейшие коммуникации от внешних воздействий", – написал он.

С 2010 года сеть расширилась. С того времени построили около 300 километров новых коллекторов, внедрили современные системы мониторинга и автоматического пожаротушения. За состоянием крупнейшей в мире сети коммуникационных коллекторов следит АО "Москоллектор" и его объединенная диспетчерская служба.



Также Собянин рассказал об уникальных объектах сооружений. Например, в городе есть коллектор от подстанции "Пресня", частично проложенный под руслом Москвы-реки, и коллектор "Коммунарка", рассчитанный на прокладку 130 километров инженерных сетей.



В ближайшие пять лет планируется построить и принять в эксплуатацию еще 37 километров коммуникационных коллекторов, реконструировать и технически обновить более 330 километров существующих.

Ранее Собянин сообщил, что новые технологии в работе столичных служб помогают оперативнее реагировать на нештатные ситуации. Как пояснил мэр столицы, их внедрение позволяет быстрее завершать плановые работы. Например, инновационная система автоматически тушит пожар в коммуникационном коллекторе с инженерными сетями. Для этого были установлены специальные датчики контроля температуры и дыма.

