Мосводоканал запустил в работу новую телеинспекционную систему

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Специалисты Мосводоканала начали использовать новую телеинспекционную систему, позволяющую исследовать труднодоступные канализационные коллекторы и водопроводные трубы средних и больших диаметров. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Испытания оборудования завершились в 2024 году, а в текущем роботизированный комплекс был интегрирован в арсенал центра технической диагностики компании.

Новая система позволяет дистанционно и быстро оценивать состояние протяженных участков коммуникаций диаметром от 0,5 до 4,9 метра, что является максимальным показателем для коллекторов Мосводоканала.

При этом система способна работать с трубами диаметром до 6 метров, что дает возможность исследовать подводные элементы более крупных сооружений.

Благодаря дистанционному модулю специалисты теперь могут инспектировать участки длиной до километра, что вдвое превышает возможности предыдущих моделей (до 500 метров). Скорость его передвижения достигает 30 метров в минуту.

Среди ключевых особенностей оборудования – наличие акустического сонара с круговым сканированием, который совершает полный оборот менее чем за секунду. Он позволяет не только оценить состояние подземных коммуникаций, но и измерить объем осадка под сточными водами. Результаты диагностики отображаются в виде графика, на основе которого принимается решение о необходимости прочистки.

Телеинспекционные технологии значительно упрощают работу специалистов центра технической диагностики Мосводоканала. Компания уделяет особое внимание состоянию инженерных систем и производственных объектов.

Центр технической диагностики, функционирующий более 20 лет в составе АО "Мосводоканал", располагает разнообразными роботизированными комплексами. Среди них – колесные и плавучие устройства, оснащенные проталкиваемыми модулями. Эти аппараты позволяют проводить проверку внутреннего состояния трубопроводов, включая их цементно-песчаное покрытие, а также оценивать качество монтажных работ стыковых и раструбных соединений и выявлять наличие посторонних предметов.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что столичные станции водоподготовки используют современные методы очистки, включая озонирование с сорбцией на активированном угле и мембранную фильтрацию.

По его словам, Москва ежедневно потребляет около трех миллионов кубометров питьевой воды, качество которой контролируют 4 станции с лабораториями на каждой.

От источника до крана вода проходит более 500 датчиков контроля, отслеживающих мутность, химический состав, температуру и цвет. При нарушениях специалисты корректируют технологические режимы очистки.