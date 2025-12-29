Форма поиска по сайту

29 декабря, 15:08

Происшествия

Актрису Кристину Цветкову покусали и избили в фитнес-клубе

Фото: vk.com/cvetkova.actress

Актрису Кристину Цветкову избили в фитнес-клубе на Нагатинской улице в Москве. Артистка рассказала об этом телеграм-каналу "Mash на спорте".

По словам Цветковой, это произошло после занятия боксом – девушка ушла в раздевалку, достала телефон и начала выкладывать в социальные сети видео под разные песни. Одной из посетительниц это не понравилось, словесный конфликт перерос в драку.

Актриса отметила, что сначала женщина нанесла ей удары ложкой для обуви, а затем покусала. При этом после одного из укусов у Цветковой перестали работать два пальца, предварительно, повреждено сухожилие. Помимо этого, женщина выдергивала ей волосы.

Очевидцы попытались найти охрану, но не смогли, а нападавшая быстро собрала вещи и убежала. Цветкова вышла к ресепшену в крови и попросила вызвать скорую, но получила отказ.

В результате правоохранители все же приехали и приняли заявление, однако позже актриса узнала, что ее соперница обратилась со встречными претензиями. Она утверждает, что сама защищалась от Цветковой.

Актриса отметила, что не смогла получить помощь от участкового, поэтому вынуждена обращаться в вышестоящие инстанции.

Ранее правоохранители Самарской области инициировали проверку информации о конфликте между водителем такси и пассажиркой, вооруженной мачете.

Видеоролики с инцидентом распространились в соцсетях. На кадрах женщина выражала недовольство играющей музыкой в такси, после чего достала нож с требованием включить шансон.

происшествияшоу-бизнес

