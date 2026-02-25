Форма поиска по сайту

25 февраля, 12:16 (обновлено 25.02.2026 12:34)

Транспорт

Движение было временно закрыто на Тверской улице

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Тверская улица была временно недоступна для движения автомобилистов. Об этом предупредила пресс-служба столичного Дептранса.

Ограничения затронули участок около дома 3 по направлению в центр, уточнили в транспортном ведомстве. Аналогичные запреты распространились и на Боровицкую площадь. Сейчас ограничения сняты.

Локальные перекрытия в центральной части Москвы будут действовать всю среду, 25 февраля, напомнили в департаменте, обратив внимание на существенное увеличение времени в пути в связи с этим.

На фоне этого автолюбителей призвали заранее планировать свои маршруты, не выезжать в часы пик, а также заложить дополнительное время на дорогу. При этом стоит быть готовыми к возможным корректировкам поездок, для чего в салоне необходимо иметь рабочий навигатор.

"По возможности избегайте районов с ограничениями <...> для поездок используйте метро", – заключили в пресс-службе Дептранса.

Вместе с тем в настоящее время автомобилисты не могут воспользоваться участком улицы Поляны в районе Южное Бутово. Ограничения затронули одну полосу из-за строительства инженерных сетей. Меры будут действовать до 31 октября.

До 31 декабря аналогичный запрет будет продолжаться на участке Водопроводного переулка в центре столицы из-за проведения строительных работ. Кроме того, там запрещена парковка. Водителей попросили обращать внимание на дорожные знаки.

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 25 февраля

