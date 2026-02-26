Форма поиска по сайту

26 февраля, 14:10

Общество
Астролог Зак: период ретроградного Меркурия подходит для паузы и анализа жизни

Астролог рекомендовал проанализировать жизнь во время ретроградного Меркурия

Фото: depositphotos/zzoplanet

Во время ретроградного Меркурия следует замедлить темп и проанализировать свою жизнь. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил астролог Борис Зак.

"В ретроградный Меркурий не рекомендуется принимать судьбоносные решения и заключать важные договоренности, потому что они, скорее всего, сорвутся или отменятся", – предупредил астролог.

Лучше в этот период подумать о правильности своего жизненного пути и вернуться к ранее начатым делам, отметил астролог. Например, можно вновь заняться старыми хобби, возобновить заброшенные бизнес-проекты и обучение.

Зак добавил, что разрешено также ремонтировать технику и планировать развитие будущих проектов. Однако приступать к их реализации следует только после завершения периода ретроградного Меркурия.

Ретроградный Меркурий отвечает за наше мышление, документы, путешествия на короткие расстояния и работу техники. Когда планета замедляется и начинает двигаться в обратную сторону, эти сферы начинают давать сбои.
Борис Зак
астролог

По словам эксперта, сейчас ситуация усугубляется тем, что Меркурий находится в знаке Рыб, который сам по себе "затуманивает" голову. Поэтому в марте многим будет казаться, что с их мыслями и речью происходит что-то странное.

Например, будет труднее формулировать мысли и понимать окружающих, предупредил астролог. Также повысится вероятность ошибок в документах, поломок новой техники и сбоев в работе старой. В том числе могут быть проблемы со связью и интернетом.

Кроме того, во время действия ретроградного Меркурия часто возвращаются люди из прошлого, отметил Зак. Это может быть связано с личными отношениями или даже с бывшими работодателями.

"Больше всего этот период заденет Рыб, так как он ретроградит именно в нем, а также Дев и Близнецов, поскольку Меркурий – управитель этих знаков. Стрельцы тоже будут задеты из-за связи через Юпитер, который управляет и Рыбами, и Стрельцом", – поделился он.

Как рассказал эксперт, в этот период у указанных знаков могут открыться важные нерешенные темы из прошлого, связанные деньгами, отношениями и самооценкой.

Ранее астролог Ирина Шалева рассказала, что ждет каждый знак зодиака в 2026 году. Например, для Овнов это будет время активности и роста, а Тельцы могут заметно вырасти в доходе.

