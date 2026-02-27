Форма поиска по сайту

27 февраля, 13:10

Транспорт

Станция МЦК Нижегородская возобновит работу 1 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Станция Нижегородская Московского центрального кольца (МЦК) возобновит работу 1 марта. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

"Возобновление посадки и высадки станет возможным с 1 марта на основании решения межведомственной комиссии", – указали в МЖД.

Специалисты уже возвели временный павильон с турникетами, при помощи которого пассажиры смогут проходить на платформу.

При этом поезда в сторону Андроновки будут высаживать и производить посадку людей во всех вагонах, кроме первой двери первого вагона. "Ласточки", следующие в сторону Угрешской, станут производить посадку и высадку изо всех вагонов.

Указанные процессы будут производиться в границах неповрежденной части платформы, которая соответствует требованиям безопасности, добавили в пресс-службе столичного Дептранса.

"Сейчас, пока станция временно закрыта, на месте организованы дежурства сотрудников ЦОМП, которые подсказывают пассажирам альтернативные маршруты до точек назначения", – указал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, дежурства продолжатся после возобновления работы станции, также там разместят схемы прохода к временному павильону, чтобы пассажирам было проще ориентироваться в период изменений.

С конца января поезда на МЦК проезжают станцию Нижегородская без остановок из-за проседания платформы. После обнаружения неполадки сработавшие защитные механизмы позволили обеспечить не только целостность всей конструкции, но и безопасность пассажиров.

Ожидается, что комиссия РЖД разработает восстановительные мероприятия с привлечением проектных институтов и строительных организаций. До открытия МЦК Нижегородской гражданам посоветовали использовать станции Большой кольцевой и Некрасовской линий метро, а также МЦД-4.

