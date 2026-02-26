Сергей Собянин рассказал о планах развития железнодорожного транспорта в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве в 2025 году была проделана большая работа по развитию железнодорожного транспорта. Об этом в мессенджере MAX рассказал Сергей Собянин.

"Завершили строительство и реконструкцию московских городских вокзалов: Щербинка МЦД-2, Курская МЦД-2/МЦД-4, Петровско-Разумовская МЦД-1. Закончили обновление подвижного состава МЦД", – напомнил мэр столицы.

По его словам, средний возраст вагонов снизился в 5 раз. При этом доля новых поездов выросла в 20 раз. Кроме того, в Москве начали заменять старые поезда на новые на Ярославском направлении, где в рабочий день совершается больше 300 тысяч поездок.

Собянин добавил, что в 2026-м завершат масштабную модернизацию Ленинградского вокзала. Город продолжит формировать новые пересадочные узлы и создавать комфортные городские вокзалы:



Москва-Сити МЦД-1/МЦД-4 с тремя платформами, двумя вестибюлями, один из которых будет интегрирован с МЦД-4;

Серп и Молот МЦД-2/МЦД-4 с платформами и конкорсом, соединенным с метро;

Беговая МЦД-1/МЦД-4 с платформами и вестибюлем, который объединится со входом в метро;

Царицыно МЦД-2 с вестибюлем, интегрированным с метро;

Железнодорожная МЦД-4, где появятся третья и четвертая платформы, северный вестибюль, транзитная галерея со сходами на платформы.

Ранее Собянин рассказывал, что в 2026 году откроется первый участок новой Рублево-Архангельской линии метро с пятью станциями. Две из них уже действуют, три – новые: "Звенигородская", "Народное Ополчение" и "Бульвар Генерала Карбышева". Также будет закуплено 312 вагонов новейшей серии "Москва-2026".