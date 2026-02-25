Собянин назвал ключевые задачи развития московского метро на 2026 год

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин рассказал в своем канале в MAX, какие изменения ждут столичное метро в ближайшие годы.

Мэр отметил, что в сентябре завершилось строительство первого участка Троицкой линии – 11 новых станций. В этом году планируется запуск первого отрезка Рублево-Архангельской линии от "Делового центра" до "Бульвара Генерала Карбышева".

Обновляется и инфраструктура – запущены электродепо "Южное" и "Столбово". Активно обновляется подвижной состав – с 2010 года средний возраст вагонов сократился почти вдвое. Сегодня 80% парка метро – современные составы.

Также в январе стартовало тестирование первого в России беспилотного поезда. Состав на базе модели "Москва-2024" курсирует по Большой кольцевой линии без пассажиров, пока под контролем машиниста. За месяц он успешно преодолел 650 километров. К концу года поезд начнет движение по графику с интервалами 60–90 секунд в часы пик.

Кроме того, в 2027 году планируются первые поездки с пассажирами, а к 2030-му – полноценный запуск первой линии беспилотного метро – БКЛ.

Ранее Собянин рассказал об утвержденных планах развития транспортной системы Москвы на 2026 год. В частности, в 2026 году продолжатся создание и реконструкция городских вокзалов: Москва-Сити, Серп и Молот, Железнодорожная, Беговая и Царицыно. Запланированы ремонт Ленинградского вокзала и обновление подвижного состава на Ярославском направлении Московской железной дороги.