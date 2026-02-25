Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 февраля, 12:04

Мэр Москвы

Собянин назвал ключевые задачи развития московского метро на 2026 год

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин рассказал в своем канале в MAX, какие изменения ждут столичное метро в ближайшие годы.

Мэр отметил, что в сентябре завершилось строительство первого участка Троицкой линии – 11 новых станций. В этом году планируется запуск первого отрезка Рублево-Архангельской линии от "Делового центра" до "Бульвара Генерала Карбышева".

Обновляется и инфраструктура – запущены электродепо "Южное" и "Столбово". Активно обновляется подвижной состав – с 2010 года средний возраст вагонов сократился почти вдвое. Сегодня 80% парка метро – современные составы.

Также в январе стартовало тестирование первого в России беспилотного поезда. Состав на базе модели "Москва-2024" курсирует по Большой кольцевой линии без пассажиров, пока под контролем машиниста. За месяц он успешно преодолел 650 километров. К концу года поезд начнет движение по графику с интервалами 60–90 секунд в часы пик.

Кроме того, в 2027 году планируются первые поездки с пассажирами, а к 2030-му – полноценный запуск первой линии беспилотного метро – БКЛ.

Ранее Собянин рассказал об утвержденных планах развития транспортной системы Москвы на 2026 год. В частности, в 2026 году продолжатся создание и реконструкция городских вокзалов: Москва-Сити, Серп и Молот, Железнодорожная, Беговая и Царицыно. Запланированы ремонт Ленинградского вокзала и обновление подвижного состава на Ярославском направлении Московской железной дороги.

Читайте также


мэр Москвытранспортметрогород

Главное

Как пройдет курортный сезон в Анапе летом 2026 года?

Отели в Анапе в целом готовы к приему гостей

На сегодняшний день продажи туров в Анапу идут в два раза активнее в сравнении с 2025 годом

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам эпидемии гриппа весной 2026 года?

Повышения заболеваемости, действительно, можно ожидать в первой половине весны

Чтобы уберечь себя, стоит избегать людных мест и закрытых помещений

Читать
закрыть

Что скрывается за объявлениями о срочной продаже жилья?

Причины срочных продаж нередко связаны с переездом

Однако объявления, где пишут "срочно" несколько раз и ставят низкую стоимость, должны насторожить

Читать
закрыть

Какое лето ждать москвичам в 2026 году?

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы

Сезон будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями

Читать
закрыть

Как игрушки brainrot animals влияют на детскую психику?

Видео с brainrot animals часто бывают довольно странными и неоднозначными

Они точно не подходят детям, так как там могут встречаться сцены насилия

Читать
закрыть

Что продают россияне после праздников?

В топе: пены для бритья, мочалки, наборы мыла и гели для душа

Не обошлось и без принадлежностей для офисной работы

Читать
закрыть

Как блокировки IT-сервисов скажутся на рынке труда?

Эксперты уверены: разговоры, что РФ может остаться без удаленки, сильно преувеличены

Резкий перевод всех удаленных сотрудников в офис ударит по экономике бизнеса

Читать
закрыть

Что известно о взрыве автомобиля ДПС у Савеловского вокзала?

Внутри машины находились трое сотрудников, когда к ним подошел неизвестный мужчина и устроил подрыв

Погиб 34-летний старший лейтенант полиции, у него остались жена и двое детей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика