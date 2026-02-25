Форма поиска по сайту

25 февраля, 13:16

Telegram оштрафован на 7 млн руб за неудаление контента о продаже алкоголя и ЛГБТ

Фото: ТАСС/URA.RU/Илья Московец

Мессенджеру Telegram предписано выплатить штраф в размере 7 миллионов рублей за неудаление публикаций о дистанционной продаже алкоголя и контента, пропагандирующего нетрадиционные сексуальные отношения (относится к ЛГБТ, движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Вердикт был вынесен в соответствии с частью 3 статьи 13.50 КоАП РФ ("Повторное неисполнение владельцем социальной сети обязанности по осуществлению мониторинга социальной сети и (или) принятию мер по ограничению доступа к информации").

Всего платформе грозят штрафы на общую сумму до 64 миллионов рублей по восьми административным протоколам. Из них семь составлены по статье КоАП, касающейся отказа владельца сервиса удалить информацию.

Два протокола были рассмотрены 11 февраля. По ним Таганский суд Москвы назначил мессенджеру санкции на общую сумму 10,8 миллиона рублей. Слушания по другим делам запланированы в том числе на март.

Рестрикции против Telegram начали вводиться на фоне замедления работы сервиса в России. Процесс начался 10 февраля в связи с несоблюдением платформой законодательства, в частности, из-за игнорирования 150 тысяч запросов Минцифры России об удалении противоправного контента.

Помимо этого, Роскомнадзор обвинил мессенджер в создании условий для незаконного распространения персональных данных россиян через сервисы "интернет-пробива", включая передачу информации в виде досье. Как предупредили в Госдуме, в случае доказательства причастности Telegram к содействию терроризму его немедленно заблокируют в России.

Глава Минцифры Шадаев объяснил замедление Telegram

