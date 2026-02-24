Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 февраля, 16:44

Политика

В ГД допустили скорое признание Telegram экстремистской организацией

Фото: /depositphotos/wichayada69@gmail.com

Мессенджер Telegram могут признать экстремистской организацией, если в течение ближайших полутора месяцев он не наладит сотрудничество с Роскомнадзором и ФСБ. Об этом в беседе с ТАСС заявил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР).

Кроме того, Свинцов сослался на заявление главы Минцифры Максута Шадаева, в котором тот сообщал о наличии у ФСБ неопровержимых данных об использовании Telegram террористами.

"Последний теракт произошел сегодня, когда взорвали полицейского", – добавил Свинцов, имея в виду подрыв автомобиля ДПС на Савеловском вокзале, в результате которого погиб правоохранитель.

Тем временем адвокат Матвей Цзен в беседе с радио "Комсомольская правда" заявил, что расследование по делу о возможном содействии терроризму в отношении основателя мессенджера Павла Дурова не означает автоматической блокировки Telegram.

По его словам, юридически претензии адресованы лично Дурову. Эксперт провел параллель с ситуацией во Франции, по итогам которой стороны смогли договориться.

"Потому что понятно, что сам Дуров никакому терроризму не содействует. В конечном счете это вопрос взаимодействия властей с мессенджерами", – сказал Цзен.

Он также отметил, что из-за отсутствия у Telegram официального представительства в России коммуникация возможна фактически только через самого Дурова – и именно этот процесс сейчас происходит.

Замедление работы Telegram началось в России 10 февраля. По утверждению Роскомнадзора, причиной стало игнорирование законодательства. В Минцифры уточнили, что администрация платформы оставила без ответа около 150 тысяч запросов на удаление противоправного контента.

Позже в Роскомнадзоре заявили, что Telegram системно создает инфраструктуру, позволяющую сервисам "интернет-пробива" незаконно распространять персональные данные российских граждан. В том числе данные передаются в виде досье на человека.

Пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе мессенджера

Читайте также


политикатехнологии

Главное

Что скрывается за объявлениями о срочной продаже жилья?

Причины срочных продаж нередко связаны с переездом

Однако объявления, где пишут "срочно" несколько раз и ставят низкую стоимость, должны насторожить

Читать
закрыть

Какое лето ждать москвичам в 2026 году?

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы

Сезон будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями

Читать
закрыть

Как игрушки brainrot animals влияют на детскую психику?

Видео с brainrot animals часто бывают довольно странными и неоднозначными

Они точно не подходят детям, так как там могут встречаться сцены насилия

Читать
закрыть

Что продают россияне после праздников?

В топе: пены для бритья, мочалки, наборы мыла и гели для душа

Не обошлось и без принадлежностей для офисной работы

Читать
закрыть

Как блокировки IT-сервисов скажутся на рынке труда?

Эксперты уверены: разговоры, что РФ может остаться без удаленки, сильно преувеличены

Резкий перевод всех удаленных сотрудников в офис ударит по экономике бизнеса

Читать
закрыть

Что известно о взрыве автомобиля ДПС у Савеловского вокзала?

Внутри машины находились трое сотрудников, когда к ним подошел неизвестный мужчина и устроил подрыв

Погиб 34-летний старший лейтенант полиции, у него остались жена и двое детей

Читать
закрыть

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Читать
закрыть

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика