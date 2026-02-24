В ГД допустили скорое признание Telegram экстремистской организацией

Фото: /depositphotos/wichayada69@gmail.com

Мессенджер Telegram могут признать экстремистской организацией, если в течение ближайших полутора месяцев он не наладит сотрудничество с Роскомнадзором и ФСБ. Об этом в беседе с ТАСС заявил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР).

Кроме того, Свинцов сослался на заявление главы Минцифры Максута Шадаева, в котором тот сообщал о наличии у ФСБ неопровержимых данных об использовании Telegram террористами.

"Последний теракт произошел сегодня, когда взорвали полицейского", – добавил Свинцов, имея в виду подрыв автомобиля ДПС на Савеловском вокзале, в результате которого погиб правоохранитель.

Тем временем адвокат Матвей Цзен в беседе с радио "Комсомольская правда" заявил, что расследование по делу о возможном содействии терроризму в отношении основателя мессенджера Павла Дурова не означает автоматической блокировки Telegram.

По его словам, юридически претензии адресованы лично Дурову. Эксперт провел параллель с ситуацией во Франции, по итогам которой стороны смогли договориться.

"Потому что понятно, что сам Дуров никакому терроризму не содействует. В конечном счете это вопрос взаимодействия властей с мессенджерами", – сказал Цзен.

Он также отметил, что из-за отсутствия у Telegram официального представительства в России коммуникация возможна фактически только через самого Дурова – и именно этот процесс сейчас происходит.

Замедление работы Telegram началось в России 10 февраля. По утверждению Роскомнадзора, причиной стало игнорирование законодательства. В Минцифры уточнили, что администрация платформы оставила без ответа около 150 тысяч запросов на удаление противоправного контента.

Позже в Роскомнадзоре заявили, что Telegram системно создает инфраструктуру, позволяющую сервисам "интернет-пробива" незаконно распространять персональные данные российских граждан. В том числе данные передаются в виде досье на человека.