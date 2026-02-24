Трем собакам из приюта выберут имена на платформе "Активный гражданин – детям"

Фото: пресс-служба благотворительного фонда "Биозона"

На платформе "Активный гражданин – детям" стартовал опрос, в котором юные москвичи смогут выбрать имена для трех взрослых собак из приюта благотворительного фонда "Биозона". Об этом сообщили на портале мэра и правительства Москвы.

В приюте "Биозона", где содержатся около 250 подопечных, недавно появились три новые собаки с непростой судьбой и разными характерами. Их объединяет одно – желание найти заботливого владельца.

Первый кандидат – энергичный крепыш примерно четырех лет с черной шерстью и белыми подпалинами. Невысокий, смелый и преданный пес уже покорил сердца волонтеров. Для него предложены имена Карандаш, Пиня и Эклер.

Вторая собака – спокойная и дружелюбная красавица около пяти лет со светлой шерстью. Ранее она была пугливой и боялась прогулок, но со временем стала более открытой. Среди вариантов – Манго, Бьянка и Луна.

Третьего подопечного волонтеры пока называют Бородатиком. Это активный трехлетний пес с обаятельным и энергичным характером. Ему предлагают выбрать имя из следующих вариантов: Мудрец, Баффи, Стар, Штурман, Рэсси или Хьюго.

Опрос подготовлен совместно со столичным комитетом общественных связей и молодежной политики. Организаторы отмечают, что участие в голосовании помогает воспитывать у детей милосердие и делает еще один шаг к тому, чтобы у собак появился шанс на новую жизнь.

Ранее сообщалось, что на портале mos.ru обновился сервис "Моспитомец". В нем появился новый раздел "Советы для владельцев животных". Там сформированы рекомендации по содержанию экзотических питомцев, формированию полезных привычек, адаптации питомца после приюта.