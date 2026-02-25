Форма поиска по сайту

25 февраля, 12:25

Общество

МРОТ в России увеличился до 27 тысяч рублей с 2026 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырос в России до 27 тысяч рублей с 2026 года. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.

По его словам, в прошлом году МРОТ в стране подняли более чем на 16,5%. А в 2026-м он прибавил еще пятую часть.

Что касается рынка труда – ситуация стабильная, добавил Мишустин. В России наблюдается низкий уровень безработицы – 2,2%.

Премьер отметил, что государство поддерживает граждан, которые хотят освоить новую специальность и увеличить заработок. Например, в 2025 году 120 тысяч россиян прошли переобучение с господдержкой. Большинство из них нашли новую работу.

Ранее стало известно, что средний размер социальных пенсий в России составит 16 590 рублей с 1 апреля. Их проиндексируют на 6,8%. Данная мера направлена на усиление социальной поддержки наиболее уязвимых категорий населения.

Выплаты по больничным листам выросли в России

