МВФ одобрил Украине новый кредит на 8,1 млрд долларов

Фото: depositphotos/mariakarabella

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил Украине новую кредитную программу на 8,1 миллиарда долларов. Об этом сообщается на сайте организации.

Срок новой программы составит четыре года, она проводится в рамках механизма Extended Fund Facility (EFF). При этом Киев получит незамедлительный платеж в размере 1,5 миллиарда долларов в рамках кредитной программы.

В МВФ отметили, что общие потребности Украины во внешнем финансировании на четыре года составляют 136,5 миллиарда долларов. Данная сумма будет покрыта донорами и кредиторами, добавили в организации.

К примеру, в этом году дефицит в 52 миллиардов долларов предлагается восполнить с помощью выплат в рамках механизмов Евросоюза, через механизм стран G7 по ускоренному получению доходов, а также при помощи недавно утвержденной программы при содействии МВФ.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что страна продолжит блокировать предоставление Украине кредита в 90 миллиардов евро от Евросоюза, пока Киев препятствует транзиту российской нефти по трубопроводу "Дружба".

По данным СМИ, такое решение Будапешта привело к серьезному внутриполитическому расколу в Евросоюзе. Журналисты уже назвали ситуацию одним из самых глубоких кризисов в ЕС за последние годы.