Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:54

Политика

МВФ одобрил Украине новый кредит на 8,1 млрд долларов

Фото: depositphotos/mariakarabella

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил Украине новую кредитную программу на 8,1 миллиарда долларов. Об этом сообщается на сайте организации.

Срок новой программы составит четыре года, она проводится в рамках механизма Extended Fund Facility (EFF). При этом Киев получит незамедлительный платеж в размере 1,5 миллиарда долларов в рамках кредитной программы.

В МВФ отметили, что общие потребности Украины во внешнем финансировании на четыре года составляют 136,5 миллиарда долларов. Данная сумма будет покрыта донорами и кредиторами, добавили в организации.

К примеру, в этом году дефицит в 52 миллиардов долларов предлагается восполнить с помощью выплат в рамках механизмов Евросоюза, через механизм стран G7 по ускоренному получению доходов, а также при помощи недавно утвержденной программы при содействии МВФ.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что страна продолжит блокировать предоставление Украине кредита в 90 миллиардов евро от Евросоюза, пока Киев препятствует транзиту российской нефти по трубопроводу "Дружба".

По данным СМИ, такое решение Будапешта привело к серьезному внутриполитическому расколу в Евросоюзе. Журналисты уже назвали ситуацию одним из самых глубоких кризисов в ЕС за последние годы.

Британия и Франция могут рассмотреть возможность передать ядерное оружие Украине

Читайте также


экономикаполитиказа рубежом

Главное

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

Чем огромный госдолг США угрожает мировой экономике?

Ситуация достаточно напряженная, потому что госдолг опережает ВВП

При негативном сценарии экономика рискует двинуться в сторону глобальной рецессии

Читать
закрыть

Как пройдет курортный сезон в Анапе летом 2026 года?

Отели в Анапе в целом готовы к приему гостей

На сегодняшний день продажи туров в Анапу идут в два раза активнее в сравнении с 2025 годом

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам эпидемии гриппа весной 2026 года?

Повышения заболеваемости, действительно, можно ожидать в первой половине весны

Чтобы уберечь себя, стоит избегать людных мест и закрытых помещений

Читать
закрыть

Что скрывается за объявлениями о срочной продаже жилья?

Причины срочных продаж нередко связаны с переездом

Однако объявления, где пишут "срочно" несколько раз и ставят низкую стоимость, должны насторожить

Читать
закрыть

Какое лето ждать москвичам в 2026 году?

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы

Сезон будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика