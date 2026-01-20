Форма поиска по сайту

Новости

Новости

20 января, 16:28

Политика

Глава МВФ Георгиева призвала украинцев рычать по утрам

Фото: ТАСС/АР/J. Scott Applewhite

Украинцам необходимо начинать день с рычания, если они хотят почувствовать себя "европейскими львами". Такой совет дала глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Вы должны верить в себя как во льва. Поэтому вставайте утром и рычите. Уверенность имеет значение", – подчеркнула она.

Кроме того, Георгиева призвала Киев отказаться от субсидирования электроэнергии и отопления, а также ускорить процесс присоединения к Европейскому союзу.

В ноябре прошлого года Еврокомиссия поддержала цель Украины по завершению переговоров о членстве в Евросоюзе к концу 2028-го. В документе ЕК отмечено, что для достижения цели необходимо ускорить темпы реформ, особенно в отношении "основных принципов", например верховенства права.

Однако глава МИД Венгрии Петер Сийярто выступил с резкой критикой данного заявления. Политик подчеркнул, что венгерский народ "ясно дал понять", что не хочет, чтобы Украина была членом ЕС, и не поддерживает ее членство.

