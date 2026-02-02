02 февраля, 10:53Город
В Москве продолжают устранять последствия сильного снегопада
Во всех районах Москвы ведется активная погрузка и вывоз сформированных снежных валов. К работам привлечена тяжелая спецтехника, в связи с чем автомобилистов попросили проявлять повышенную внимательность на дорогах и строго соблюдать правила дорожного движения.
В светлое время суток коммунальные службы также занимаются очисткой от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов, а также водосборных желобов и воронок водостоков.
Зоны проведения работ ограждены сигнальными лентами и специальными барьерами, чтобы исключить проход пешеходов. Горожанам посоветовали соблюдать осторожность, а водителям – не оставлять автомобили в местах, где проводится уборка.
Аномальные морозы наступили в Москве 30 января и продлятся до 3 февраля. Синоптики прогнозировали понижение среднесуточной температуры на 7–12 градусов днем, ночью – до 25 градусов ниже 0. В связи с этим действует оранжевый уровень погодных условий.
При этом в целом февраль в Москве ожидается теплее многолетних значений, заверяла ранее ведущий специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова. Она пояснила, что второй месяц зимы обычно бывает теплее первого, поскольку световой день становится дольше, а высота солнца над горизонтом увеличивается.