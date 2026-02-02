Форма поиска по сайту

02 февраля, 10:53

Город

В Москве продолжают устранять последствия сильного снегопада

Видео: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Городские службы продолжают работать в круглосуточном режиме, ликвидируя последствия обильных снегопадов в Москве. В течение дня в городе сохраняется небольшой снег и сильные морозы. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Во всех районах Москвы ведется активная погрузка и вывоз сформированных снежных валов. К работам привлечена тяжелая спецтехника, в связи с чем автомобилистов попросили проявлять повышенную внимательность на дорогах и строго соблюдать правила дорожного движения.

В светлое время суток коммунальные службы также занимаются очисткой от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов, а также водосборных желобов и воронок водостоков.

Зоны проведения работ ограждены сигнальными лентами и специальными барьерами, чтобы исключить проход пешеходов. Горожанам посоветовали соблюдать осторожность, а водителям – не оставлять автомобили в местах, где проводится уборка.

Аномальные морозы наступили в Москве 30 января и продлятся до 3 февраля. Синоптики прогнозировали понижение среднесуточной температуры на 7–12 градусов днем, ночью – до 25 градусов ниже 0. В связи с этим действует оранжевый уровень погодных условий.

При этом в целом февраль в Москве ожидается теплее многолетних значений, заверяла ранее ведущий специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова. Она пояснила, что второй месяц зимы обычно бывает теплее первого, поскольку световой день становится дольше, а высота солнца над горизонтом увеличивается.

