Минздрав Дагестана: состояние отравившихся угарным газом детей не вызывает опасений

Фото: ТАСС/Виктория Вотоновская

Состояние 10 детей, отравившихся угарным газом в детском саду села Параул в Дагестане, не вызывает опасений. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

"Все дети находятся под наблюдением специалистов", – уточнили в министерстве.

При этом один из пострадавших поступил в Карабудахкентскую ЦРБ в тяжелом состоянии, но после оказания медицинской помощи его удалось стабилизировать. В настоящий момент врачи оценивают состояние ребенка как средней тяжести.

Лечение детей взял на свой контроль министр здравоохранения Дагестана Ярослав Глазов. Планируется, что в ближайшее время трое пострадавших, состояние которых удовлетворительно, будут выписаны.

Об отравлении детей в частном учреждении стало известно в понедельник, 2 февраля. По данным местного управления МЧС, они жаловались на слабость и тошноту. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело.

