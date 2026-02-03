Два человека погибли в результате обрушения моста в Китае

Фото: ТАСС/Роман Баландин

По меньшей мере два человека погибли и еще трое числятся пропавшими без вести в результате обрушения моста в восточной провинции Китая Цзянсу. Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

Отмечается, что железнодорожный мост, находившийся в процессе строительства, обвалился в понедельник, 2 февраля.

На месте происшествия ведутся спасательные работы. Причины обрушения моста выясняются.

Ранее автомобильный мост частично обрушился из-за оползня в китайской провинции Сычуань. В результате случившегося местным властям пришлось отрегулировать движение транспорта на одном из участков шоссе. Никто из местных жителей не пострадал.