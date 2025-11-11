11 ноября, 18:40Происшествия
Автомобильный мост частично обрушился в Китае из-за оползня
Фото: 123RF.com/chalabala
Автомобильный мост частично обрушился из-за оползня в китайской провинции Сычуань. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Инцидент произошел в понедельник, 10 ноября, в городском уезде Баркам. Оползень сошел с гор, которые расположены неподалеку от моста. В результате случившегося местным властям пришлось отрегулировать движение транспорта на одном из участков шоссе.
Днем 11 ноября сход оползня усилился, из-за чего дорога и въезд на мост обрушились на одном из участков. Несмотря на произошедшее, никто не пострадал.
Ранее мост через реку Большую Уссурку в районе села Мельничного был временно закрыт для движения после обрушения одного из пролетов. По данным прокуратуры Приморья, конструкция была повреждена во время движения грузового автомобиля, перевозившего лесоматериалы.
