Автомобильный мост частично обрушился в Китае из-за оползня

Фото: 123RF.com/chalabala

Автомобильный мост частично обрушился из-за оползня в китайской провинции Сычуань. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Инцидент произошел в понедельник, 10 ноября, в городском уезде Баркам. Оползень сошел с гор, которые расположены неподалеку от моста. В результате случившегося местным властям пришлось отрегулировать движение транспорта на одном из участков шоссе.

Днем 11 ноября сход оползня усилился, из-за чего дорога и въезд на мост обрушились на одном из участков. Несмотря на произошедшее, никто не пострадал.

Ранее мост через реку Большую Уссурку в районе села Мельничного был временно закрыт для движения после обрушения одного из пролетов. По данным прокуратуры Приморья, конструкция была повреждена во время движения грузового автомобиля, перевозившего лесоматериалы.