22 марта, 11:20Происшествия
Четыре человека погибли в результате обрушения моста на западе Эквадора
Фото: телеграм-канал Noticia Urgente Ecuador
По меньшей мере четыре человека погибли, еще пятеро пострадали в результате обрушения моста в провинции Гуаяс на западе Эквадора. Об этом в соцсети Х написала префект провинции Марсела Агиньяга.
Агиньяга уточнила, что еще один человек считается пропавшим без вести.
По предварительной информации, причиной случившегося стал перегруз. По словам главы провинции, в момент обрушения по мосту передвигалась колонна из четырех грузовиков.
Между тем в городе Кайсери на юге Турции произошло обрушение при строительстве высокоскоростной железнодорожной линии. Как указывал губернатор города Гокмен Чичек, один человек погиб из-за прямого удара каменного осколка по голове. Другой получил переломы ног и был госпитализирован, еще пятеро рабочих смогли спастись.
Новости мира: почти 50 человек погибли в результате обрушения на золотом руднике в Мали