Четыре человека погибли в результате обрушения моста на западе Эквадора

Фото: телеграм-канал Noticia Urgente Ecuador

По меньшей мере четыре человека погибли, еще пятеро пострадали в результате обрушения моста в провинции Гуаяс на западе Эквадора. Об этом в соцсети Х написала префект провинции Марсела Агиньяга.

Агиньяга уточнила, что еще один человек считается пропавшим без вести.

По предварительной информации, причиной случившегося стал перегруз. По словам главы провинции, в момент обрушения по мосту передвигалась колонна из четырех грузовиков.

Между тем в городе Кайсери на юге Турции произошло обрушение при строительстве высокоскоростной железнодорожной линии. Как указывал губернатор города Гокмен Чичек, один человек погиб из-за прямого удара каменного осколка по голове. Другой получил переломы ног и был госпитализирован, еще пятеро рабочих смогли спастись.