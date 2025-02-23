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Восемь человек погибли в результате обрушения крыши в ТЦ в Перу
Фото: ТАСС/Zuma/Mark Avery
Крыша в зоне фуд-корта торгового центра в Перу обрушилась, в результате погибли 8 человек, и как минимум 82 пострадали. Об этом со ссылкой на МВД страны сообщает РИА Новости.
"Сотрудники полиции и добровольных пожарных проводят поисково-спасательные работы... после обрушения крыши фуд-корта торгового центра в Трухильо", – указано в сообщении.
На месте происшествия работают сотрудники прокуратуры, причины трагедии выясняются.
Ранее жилой дом обрушился в городе Конья, расположенном в центральной части Турции. Тогда специалисты сумели спасти двух человек из пяти находящихся в доме.
До этого на западе Стамбула в районе Кючюкчекмедже обрушился четырехэтажный дом. Для ликвидации последствий ЧП на место отправили спасателей и пожарных, в том числе из соседних районов города.