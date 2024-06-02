AHaber: четырехэтажный дом обрушился на западе Стамбула

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На западе Стамбула в районе Кючюкчекмедже обрушился четырехэтажный дом. Об этом сообщает турецкий телеканал AHaber.

"Под завалами остались люди", – говорится в сообщении.

Для ликвидации последствий ЧП на место отправили спасателей и пожарных, в том числе из соседних районов города. Причины обрушения объекта устанавливаются.

В декабре 2023 года на западе Турции произошло землетрясение. Подземные толчки тогда ощущались в европейской части Стамбула. Генконсульство РФ в Стамбуле сообщало, что россиян в числе пострадавших не было.

