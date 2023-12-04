Землетрясение произошло на западе Турции

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На западе Турции произошло землетрясение, которое ощущалось в европейской части Стамбула. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Уточняется, что по меньшей мере три толчка были зафиксированы примерно в 10:43 по московскому времени. Как утверждают сейсмологи управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, магнитуда достигла 5,1. Также уточняется, что эпицентр землетрясения пришелся на город Муданья в провинции Бурса, а сам очаг толчков залегал на глубине 5 километров.

Ранее ведущий турецкий сейсмолог Наджи Герюр сообщил, что новые подземные толчки магнитудой 7,4 могут произойти на востоке Турции. По его словам, под угрозой находится провинция Тунджели. Это возможно, потому что между городами Эрзинджан и Карлыова проходит разлом Йедису. Кроме того, сейсмолог спрогнозировал афтершоки в районе Восточной Анатолии.



Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали в шести километрах от Тбилиси