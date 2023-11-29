Сейсмолог предупредил о землетрясении магнитудой 7,4 на востоке Турции

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Новые подземные толчки магнитудой 7,4 могут произойти на востоке Турции. Об этом заявил ведущий турецкий сейсмолог Наджи Герюр, передает газета Cumhuriyet.

По его словам, под угрозой находится провинция Тунджели. Это происходит, продолжил специалист, потому что между городами Эрзинджан и Карлыова проходит разлом Йедису.

Кроме того, сейсмолог спрогнозировал афтершоки в районе Восточной Анатолии.

"Очень важный участок от Малатьи до Хатая разорвался. В долгосрочной перспективе сильных землетрясений катастрофического характера не произойдет, но есть несколько грабенообразных разломов. Но это медленные разломы из-за их возраста. Мы не ожидаем сильного землетрясения в течение 500 лет", – отметил специалист.

Как уточнил Герюр, понадобится 500 лет, чтобы движение Восточно-Анатолийского разлома привело к землетрясениям силой более 7 баллов. Подземные толчки в этом регионе будут ощущаться примерно от 1 до 1,5 года, заключил сейсмолог.

Серия сильных землетрясений магнитудой 7,8 произошла 6 февраля на юго-востоке Турции. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал это ЧП крупнейшим стихийным бедствием с 1939 года.

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали в Турции